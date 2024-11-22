Про це розповідає 24 Канал з посиланням на представника оперативного командування "Північ" Олександра Бабича в ефірі "Українського Радіо Чернігів". У разі невиконання правил мобілізації – можуть накласти штраф.

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Як працює механізм вручення повісток

Згідно з постановою Кабміну від 8 жовтня, повістки надсилаються рекомендованим листом через "Укрпошту".

Листоноша доставляє документ за адресою, зазначеною у базі територіального центру комплектування, і намагається вручити його особисто.

Якщо військовозобов'язаний відсутній, йому можуть зателефонувати або залишити повідомлення у поштовій скриньці. У такому разі є 72 години, аби забрати лист у відділенні пошти.

Що загрожує за невиконання

У разі ігнорування повістки без поважної причини передбачено адміністративну відповідальність – штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Поважними причинами вважаються, наприклад, смерть близького родича чи стаціонарне лікування. Але ці причини потрібно підтвердити відповідними документами через ТЦК.

Хто визначає, кому надсилати повістки

Списки адресатів формує не ТЦК, а Міністерство оборони на основі реєстру "Оберіг". ТЦК лише готує повістку, підписує її електронним підписом і передає "Укрпошті" для доставки.

Представник ОК "Північ" Олександр Бабич уточнює, що через процес вдосконалення нової системи можливі помилки.

Наприклад, повістки можуть отримувати заброньовані особи, люди з відстрочкою чи навіть інваліди.

Кабмін також скоротив термін явки до ТЦК після отримання повістки поштою:

для обласних центрів – до 7 діб;

для інших населених пунктів – до 10 діб.

Крім того, Міністерство оборони працює над автоматизацією процесу. Планується, що повістки генеруватимуться в реєстрі "Оберіг", підписуватимуться електронним підписом і передаватимуться "Укрпошті" централізовано.