Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативного командования "Север" Александра Бабича в эфире "Украинского Радио Чернигов". В случае невыполнения правил мобилизации – могут наложить штраф.

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Как работает механизм вручения повесток

Согласно постановлению Кабмина от 8 октября, повестки направляются заказным письмом через "Укрпочту".

Почтальон доставляет документ по адресу, указанному в базе территориального центра комплектования, и пытается вручить его лично.

Если военнообязанный отсутствует, ему могут позвонить или оставить сообщение в почтовом ящике. В таком случае есть 72 часа, чтобы забрать письмо в отделении почты.

Что грозит за невыполнение

В случае игнорирования повестки без уважительной причины предусмотрена административная ответственность – штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Уважительными причинами считаются, например, смерть близкого родственника или стационарное лечение. Но эти причины нужно подтвердить соответствующими документами через ТЦК.

Кто определяет, кому отправлять повестки

Списки адресатов формирует не ТЦК, а Министерство обороны на основе реестра "Оберег". ТЦК только готовит повестку, подписывает ее электронной подписью и передает "Укрпочте" для доставки.

Представитель ОК "Север" Александр Бабич уточняет, что из-за процесса совершенствования новой системы возможны ошибки.

Например, повестки могут получать забронированные лица, люди с отсрочкой или даже инвалиды.

Кабмин также сократил срок явки в ТЦК после получения повестки по почте:

для областных центров – до 7 суток;

для других населенных пунктов – до 10 суток.

Кроме того, Министерство обороны работает над автоматизацией процесса. Планируется, что повестки будут генерироваться в реестре "Оберіг", подписываться электронной подписью и передаваться "Укрпочте" централизованно.