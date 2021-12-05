Правоохоронці підозрюють, що дитину вбили

Повідомлення до поліцейських надійшло 4 грудня. Батьки заявили, що їхній 9-річний син зник.

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Вони розповіли, що хлопчик пішов з дому в селище Криве Озеро, однак зник.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми,

– розповіли у МВС.

Зранку хлопчика таки знайшли, однак мертвого. Як трапилася трагедія, правоохоронці наразі не повідомляють. Тіло відправлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Останні трагедії з неповнолітніми в Україні

1 грудня у Великих Мостах Львівської області автомобіль збив 11-річного хлопчика. Дитину з важкими травмами забрали у лікарню. Водночас водій з місця ДТП втік. Його розшукують правоохоронці. Винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення, а також позбавлення права керувати автомобілем впродовж 3 років.

На залізниці у Бучі Київської області 16-річний хлопець хотів перелізти через поїзд. Підліток зачепився за дроти і його вдарило струмом. Школяра без свідомості знайшли між коліями перехожі. Медики діагностували у нього 80% опіків тіла.

На Дніпровському шосе у Кривому Розі 33-річна жінка перебігала дорогу з 4-річною дитиною на руках. Пішоходів збив мікроавтобус, а після того вони потрапили під фуру. Жінка померла на місці події, а хлопчика у важкому стані забрали у лікарню медики.

Повний текст публікації Міністерства внутрішніх справ у телеграмі:

На Миколаївщині поліцейські з'ясовують обставини загибелі зниклого 9-річного хлопчика.

Вчора до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в селище Криве Озеро та місце його знаходження невідоме.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини.

Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми.

Та сьогодні близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.