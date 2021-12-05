Правоохоронці підозрюють, що дитину вбили
Повідомлення до поліцейських надійшло 4 грудня. Батьки заявили, що їхній 9-річний син зник.
Читайте також Сміттєвоз на смерть збив 6-річну дівчинку на Чернігівщині
Вони розповіли, що хлопчик пішов з дому в селище Криве Озеро, однак зник.
Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми,
– розповіли у МВС.
Зранку хлопчика таки знайшли, однак мертвого. Як трапилася трагедія, правоохоронці наразі не повідомляють. Тіло відправлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.
Останні трагедії з неповнолітніми в Україні
- 1 грудня у Великих Мостах Львівської області автомобіль збив 11-річного хлопчика. Дитину з важкими травмами забрали у лікарню. Водночас водій з місця ДТП втік. Його розшукують правоохоронці. Винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення, а також позбавлення права керувати автомобілем впродовж 3 років.
- На залізниці у Бучі Київської області 16-річний хлопець хотів перелізти через поїзд. Підліток зачепився за дроти і його вдарило струмом. Школяра без свідомості знайшли між коліями перехожі. Медики діагностували у нього 80% опіків тіла.
- На Дніпровському шосе у Кривому Розі 33-річна жінка перебігала дорогу з 4-річною дитиною на руках. Пішоходів збив мікроавтобус, а після того вони потрапили під фуру. Жінка померла на місці події, а хлопчика у важкому стані забрали у лікарню медики.
Повний текст публікації Міністерства внутрішніх справ у телеграмі:
На Миколаївщині поліцейські з'ясовують обставини загибелі зниклого 9-річного хлопчика.
Вчора до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в селище Криве Озеро та місце його знаходження невідоме.
Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини.
Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми.
Та сьогодні близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.