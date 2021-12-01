Потерпілого госпіталізували до реанімації. На місці події працювали медики швидкої та працівники слідчо-оперативної групи.

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За попередніми даними, інцидент кваліфікували як нещасний випадок.

Не скористався наземним переходом

Молодого хлопця без ознак життя знайшли перехожі. Підліток лежав між коліями на залізниці.

Інформацію про інцидент правоохоронці отримали близько 14:20. Тоді ж очевидці подзвонили й до швидкої.

Медики, які прибули на місце події, надали потерпілому першу допомогу, а також відвезли хлопця до лікарні.

Поліцейські з'ясували, що юнак хотів перелізти через потяг, хоча поряд був розташований пішохідний перехід. Школяр зачепився за дроти капюшоном, після чого його вразило струмом.

Знепритомнівши, хлопець впав між коліями.

Правоохоронці також закликали всіх не ризикувати своїм життям та переходити залізницю виключно у призначених для цього місцях.