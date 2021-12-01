Аварія сталась на дорозі між 2 селами. У той день хлопчик повертався додому від друзів.

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Що відомо про стан дитини

Через аварію дитина перебуває у комі. За словами завідувачки реанімації дитячої обласної лікарні Людмили Покропивної, хлопчик отримав тяжке ураження головного мозку та субарахноїдальний крововилив.

Медикаментозний сон і кома була, тому поки що про прогнози говорити зарано,

– заявила завідувачка реанімації.



На Херсонщині сталася моторошна ДТП / Фото Нацполіції

Чому люди обурені

Водія, якого односельці вважають винуватцем аварії, не затримували. Ба більше, він узагалі перебуває у статусі свідка, адже звинувачує у всьому хлопця, який нібито вискочив на дорогу. Водночас свідків ДТП немає.

"Їхав 60 кілометрів на годину, побачив, що рухається посеред дороги. Я взяв ліворуч, моє ліве колесо пішло узбіччям по зустрічній смузі. Тобто ви розумієте відстань, яка була від нього", – розповів водій, який міг збити дитину.

За даними правоохоронців, наразі у справі про підозру нікому не повідомили, а водія не затримали. Начальник відділу розслідувань ДТП поліції Херсонщини заявив, що для цього необхідні висновки певних експертиз. Вони можуть тривати впродовж не одного місяця.

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Однак люди впевнені, що річ не у тім, адже слідство начебто перебуває на боці водія. Мовляв, він близький до правоохоронців, адже є співробітником місцевої охоронної фірми.

Селяни переконані, що за водієм "стоять" впливові особи, бо на місце ДТП першою прибула не поліція, а господар фірми, де працює кермувальник. Люди також впевнені, що аварію зафіксував відеореєстратор, однак прилад зник.

Зверніть увагу! За даними Нацполіції, під час освідування водія щодо наявності в його крові алкоголю прилад показав негативний результат.



Односельці вважають, що слідство перебуває начебто на боці водія / Фото Нацполіції

Селяни впевнені, що ДТП зафіксував відеореєстратор в авто. Однак прилад зник.

Ну він же ж то казав. 5 чи 6 людей вже бачили й чули, що він казав про реєстратор цей, що він є,

– розповів місцевий житель Іван Данилюк.

Розслідування резонансної ДТП місцеві жителі обіцяють тримати під конролем. Побоюються, якщо не карати винних, то на дорогах пануватиме беззаконня.