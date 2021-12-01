Авария произошла на дороге между 2 деревнями. В тот день мальчик возвращался домой от друзей.

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Что известно о состоянии ребенка

Из-за аварии ребенок находится в коме. По словам заведующей реанимацией детской областной больницы Людмилы Покропивной, мальчик получил тяжелое поражение головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние.

Медикаментозный сон и кома была, поэтому пока о прогнозах говорить рано,

– заявила заведующая реанимацией.



В Херсонской области произошло жуткое ДТП / Фото Нацполиции

Почему люди возмущены

Водителя, которого односельчане считают виновником аварии, не задерживали. Более того, он вообще находится в статусе свидетеля, ведь обвиняет во всем парня, который якобы выскочил на дорогу. В то же время, свидетелей ДТП нет.

"Ехал 60 километров в час, увидел, что двигается посреди дороги. Я взял слева, мое левое колесо пошло по обочине по встречной полосе. То есть вы понимаете расстояние, которое было от него", – рассказал водитель, который мог сбить ребенка.

По данным правоохранителей, по делу о подозрении никому не сообщили, а водителя не задержали. Начальник отдела расследований ДТП полиции Херсона заявил, что для этого необходимы выводы определенных экспертиз. Они могут длиться не один месяц.

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Однако люди уверены, что дело не в том, ведь следствие вроде бы находится на стороне водителя. Мол, он близок к стражам порядка, ведь является сотрудником местной охранной фирмы.

Селяне убеждены, что за водителем "стоят" влиятельные лица, потому что на место ДТП первым прибыла не полиция, а хозяин фирмы, где работает водитель. Люди также уверены, что аварию зафиксировал видеорегистратор, однако прибор исчез.

Обратите внимание! По данным Нацполиции, во время обследования водителя относительно наличия в его крови алкоголя прибор показал отрицательный результат.

Односельчане считают, что следствие находится якобы на стороне водителя / Фото Нацполиции

Селяне уверены, что ДТП зафиксировал видеорегистратор в автомобиле. Однако прибор исчез.

Ну он же это говорил. 5 или 6 человек уже видели и слышали, что он говорил о регистраторе, что он есть,

– рассказал местный житель Иван Данилюк.

Расследование резонансного ДТП местные жители обещают держать под контролем. Опасаются, если не наказывать виновных, то на дорогах будет царить беззаконие.