Авария произошла на дороге между 2 деревнями. В тот день мальчик возвращался домой от друзей.
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Что известно о состоянии ребенка
Из-за аварии ребенок находится в коме. По словам заведующей реанимацией детской областной больницы Людмилы Покропивной, мальчик получил тяжелое поражение головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние.
Медикаментозный сон и кома была, поэтому пока о прогнозах говорить рано,
– заявила заведующая реанимацией.
В Херсонской области произошло жуткое ДТП / Фото Нацполиции
Почему люди возмущены
Водителя, которого односельчане считают виновником аварии, не задерживали. Более того, он вообще находится в статусе свидетеля, ведь обвиняет во всем парня, который якобы выскочил на дорогу. В то же время, свидетелей ДТП нет.
"Ехал 60 километров в час, увидел, что двигается посреди дороги. Я взял слева, мое левое колесо пошло по обочине по встречной полосе. То есть вы понимаете расстояние, которое было от него", – рассказал водитель, который мог сбить ребенка.
По данным правоохранителей, по делу о подозрении никому не сообщили, а водителя не задержали. Начальник отдела расследований ДТП полиции Херсона заявил, что для этого необходимы выводы определенных экспертиз. Они могут длиться не один месяц.
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Однако люди уверены, что дело не в том, ведь следствие вроде бы находится на стороне водителя. Мол, он близок к стражам порядка, ведь является сотрудником местной охранной фирмы.
Селяне убеждены, что за водителем "стоят" влиятельные лица, потому что на место ДТП первым прибыла не полиция, а хозяин фирмы, где работает водитель. Люди также уверены, что аварию зафиксировал видеорегистратор, однако прибор исчез.
Односельчане считают, что следствие находится якобы на стороне водителя / Фото Нацполиции
Селяне уверены, что ДТП зафиксировал видеорегистратор в автомобиле. Однако прибор исчез.
Ну он же это говорил. 5 или 6 человек уже видели и слышали, что он говорил о регистраторе, что он есть,
– рассказал местный житель Иван Данилюк.
Расследование резонансного ДТП местные жители обещают держать под контролем. Опасаются, если не наказывать виновных, то на дорогах будет царить беззаконие.