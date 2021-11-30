Как рассказали в патрульной полиции Киевщины, в результате аварии владелец "американца" получил травмы. Мужчину госпитализировали в больницу.

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Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал.

Форд превратился в маталлолом



Легковушка врезалась в заднюю часть грузовика / Фото патрульной полиции Киевской области

Авария произошла около 12:00 на 28 километре дороги Киев – Чоп.

По предварительным данным, водитель легковушки не придерживался безопасной скорости и на полном ходу врезался в грузовик.

От удара у Daf лишь немножко помялась задняя часть, а вот Ford разрушен до основания.

Легковушка отлетела с дороги и остановилась в кустах.

Из-за аварии в направлении Житомира образовалась немалая пробка.

На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства ДТП. По факту аварии с потерпевшими полицейские открыли уголовное производство.

Квалификация дела, согласно уголовно-процессуальному кодексу, зависит от того, насколько тяжелые травмы получил владелец Ford.