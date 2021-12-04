Трагедия произошла, когда девочка с мамой выбросили мусор и шли в сторону остановки. По предварительным данным, в это же время от площадки с контейнерами уезжал мусоровоз. Именно он, вероятно, и задел ребенка.

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От полученных травм малышла умерла на месте трагедии. Туда сразу же прибыла группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского районного отдела полиции.

Правоохранители уже задержали 53-летнего водителя мусоровоза. Детали трагедии сейчас устанавливают. Если вину водителя докажут, ему грозит до 8 лет заключения.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким девочки.

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