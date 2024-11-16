На прошлой неделе Россия бросила на фронт тысячи новобранцев и начала новое контрнаступление на Курском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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При каких условиях Путин согласится на переговоры

По данным американской разведки, в регион перебросили 10 тысяч северокорейских солдат. Новое наступление является достаточно хаотичным, но жестоким.

Эти действия могут свидетельствовать о том, что Россия осознает важность Курска в предстоящих переговорах. Во время переговоров Путин стремится создать ситуацию, при которой будут обсуждать только украинские территории.

Захочет ли Путин взять свои фишки и принять больше или меньше предложений Трампа, или он придет к выводу, что Трамп собирается бросить Украину, поэтому давайте продолжать,

– говорит бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Российский блогер и пропагандист Михаил Звинчук предположил, что Трамп может надавить на Москву из-за контроля Украины над Курском. Однако, по его прогнозу, российская армия будет пытаться восстановить контроль над регионом в ближайшее время.

Старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики в Филадельфии Роб Ли считает, что Украина может рассматривать Курск как потенциальный рычаг в будущих переговорах. Однако операция слишком истощила украинских военных.

Стоит отметить, что во время последней волны контрнаступления российские войска также столкнулись с серьезными трудностями. Армия понесла значительные потери и не смогла достичь значительных успехов. Украинские военные говорят, что сейчас в основном им удается удерживать свои позиции.