В Кремле ответили на предложение Зеленского провести референдум

Помощник Путина Юрий Ушаков сделал ряд громких заявлений относительно статуса Донбасса и возможных условий мирного урегулирования. Он отреагировал на слова Зеленского о том, что вопрос любых территориальных компромиссов должны решать украинцы на выборах или референдуме.

В Кремле продолжают повторять тезисы о российских территориях. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

Что сказали о Донбассе в Кремле?

Ушаков повторил российский нарратив о якобы "российском" статусе региона, который международное сообщество признает украинской территорией.

Донбасс – российский. Вся часть. Есть конституция,

– заявил он.

По его словам, Москва еще не получила откорректированных мирных предложений США, которые готовились после недавних переговоров Вашингтона и Киева.

Ушаков заявил, что после ознакомления с обновленными предложениями США многих их положений Москва, вероятно, не одобрит. Он намекнул на возможное непринятие условий, которые не будут отвечать требованиям Кремля.

Кремлевский представитель также подтвердил сообщения об обсуждении американской стороной идеи создания в зоне, из которой Украина должна была бы отвести войска, так называемой "свободной экономической зоны". Президент Зеленский ранее отмечал, что Украина не поддерживает такой вариант без гарантий, что после ухода украинских сил Россия не займет эту территорию.

Ушаков допустил создание на Донбассе "демилитаризованной зоны", но с российским контролем.

Может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут Росгвардия, полиция и все необходимое для обеспечения порядка и организации жизни,

– сказал он.

Ушаков подчеркнул, что Москва рассматривает эту территорию как свою и настаивает, что она "будет управляться российскими властями".

