Не удешевление на 30%, а дефицит и удорожание: каковы риски от ручного регулирования цен на лекарства

Ручное регулирование цен на лекарства не приведет к их удешевлению, а наоборот – к дефициту и сокращению ассортимента. Об этом предупреждают пациентские организации.

Речь идет о выполнении решения СНБО и изменений в закон о лекарственных средствах. Инициативы предусматривают ручную регулировку цен и удешевление на 30% для 100 наименований лекарств. Однако другие (почти 7900 наименований) удорожают.

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Иностранные лекарства могут исчезнуть из аптек

Лекарство будет производиться меньшими партиями, отменятся специальные программы, благодаря которым аптеки имели скидки. Кроме того, аптеки будут закупать только то, что точно продадут, а значит дефицита не избежать.

Всеукраинский совет защиты прав пациентов предупреждает, что иностранные лекарства исчезнут, а украинцев ждет общий дефицит медпрепаратов.

Есть риски существенного сокращения импорта в Украину иностранных лекарств, которые и правда дорогие, но качественными. И без этого незначительный для ведущих западных фармкомпаний рынок Украины, в частности из-за войны, станет еще менее привлекательным в результате искусственного регулирования цены на лекарственные средства. В результате украинцы не смогут купить качественные западные лекарства, потому что их фактически“ запретят” продавать в Украине,

– говорится в заявлении организации.

Это та реальность, с которой украинцы столкнутся с 1 марта 2025 года.

Аптеки будут закупать только те лекарства, которые они гарантированно смогут продать. Производителю государство теперь запрещает компенсировать минимальный запас препаратов в аптеке, а также гарантировать аптеке продажу новых лекарств. В результате этих продуманных действий аптеки будут держать меньший ассортимент., более дешевых лекарств и в меньшем количестве,

– подчеркивают в ОРЗПП.

Тогда вступают в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом Президента.

К тому же Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в“ Закона о лекарственных средствах”, который сегодня подписал глава государства. Такие меры направлены на обеспечение прозрачного ценообразования на лекарственные средства.