Россия – "самая сильная в мире": что не так с новым рейтингом армий и на каком месте Украина

.

Оказывается, что третий год захватить Киев за три дня пытается даже не "вторая армия мира", а уже первая. По крайней мере именно так утверждают авторы рейтинга силы армий журнала U.S. News & World Report. Что с этим рейтингом не так – объясняет 24 Канал.

Читайте также Около 650 тысяч убитых и раненых: Зеленский назвал потери России в войне

Рейтинг армий, который откровенно шокирует

Рейтинг издания U.S. News & World Report поставил Россию на первое место по военной мощи (на втором месте США, на третьем Израиль, четвертый – Китай, а Украина – восьмая).

Странный Топ 30 рейтинга крупнейших милитарных мощностей мира от U.S. News & World Report





На английском языке эта категория звучит как Strong military, из чего становится понятным, что имеется в виду не конкретно вооруженные силы, а прочность стран в целом.

Впрочем, в такие нюансы многие СМИ не стали вникать и просто написали: российская армия – №1 в мире. Конечно, этот тезис именно в таком формате подхватили российские пропагандисты и сейчас активно разносят его в сети.

Авторы рейтинга явно не надеялись на именно такой эффект, однако, вопреки собственной воле, стали орудием информационной пропаганды государства-агрессора в распространении нарратива о лучшей в мире российской армии.

Но так ли это на самом деле? Дьявол традиционно скрывается в деталях. Чтобы понять это, нужно разобраться, а что же это за рейтинг такой и что известно об издании.

Что известно о U.S. News & World Report и стоит ли ему доверять

Хотя для большинства людей день, когда они узнали о рейтинге военной мощи от U.S. News & World Report, совпал с днем, когда они вообще узнали о существовании такого издания, на самом деле U.S. News & World Report уже почти сто лет.

Этот журнал был основан в 1933 году, и довольно долго он входил в Топ-3 в США, проигрывая только таким известным и авторитетным еженедельникам, как Time и Newsweek.

Это популярный еженедельный формат, предусматривающий аналитику текущих событий, а их фишкой являются традиционные рейтинги. По похожему принципу работают (точнее подражают) немало журналов в мире, в частности, и в Украине – "Корреспондент", "Новое Время", "Украинская неделя" и "Фокус" (последний имел период штамповки рейтингов всего (часто откровенно халтурных), из-за чего получил справедливую порцию критики от коллег и впоследствии отказался от такой практики, существенно ограничив свою жажду ранжирования).

Владельцем, издателем и главным редактором U.S. News & World Report является американо-канадский миллиардер Мортимер Цукерман. Он заработал свое состояние (2,6 миллиарда долларов) на недвижимости и инвестициях, с 1980-х Цукерман заинтересовался СМИ и тогда начал формировать свою медийную империю.



Кроме U.S. News & World, он владел литературным журналом Atlantic Monthly (продал в 1999-м за 12 миллионов долларов) и влиятельным таблоидом New York Daily News, от которого избавился в 2017-м после того, как проиграл "битву нью-йоркской желтой прессы" главному конкуренту – New York Post Руперта Мердока.

С тех пор U.S. News & World стал такой себе любимой игрушкой богача, который потерял прежнее медийное и политическое влияние, но до сих пор остался в игре (хоть и не в первой лиге). Его политические взгляды ближе к демократической партии, что не мешает ему довольно язвительно демократов критиковать (в принципе, как и положено владельцам свободных СМИ).

U.S. News & World Report довольно долго пытался догнать более успешных конкурентов, но в итоге проиграл эту гонку и полностью перешел в онлайн, уже без предыдущих амбиций. Издание превратилось в usnews.com, сосредоточилось на рейтингах буквально всего. Наиболее известны рейтинги американских учебных заведений, а также отдельных штатов и стран. Собственно, рейтинг военной мощи является составляющей большего рейтинга оценки различных государств мира.

Как U.S. News & World Report определяет лучших

Самое главное в рейтинге U.S. News & World Report – его методика, а заключается она в опросе людей из разных стран мира.

Исследования и модель, используемая для оценки и ранжирования стран, были разработаны компанией WPP, которая предоставляет глобальные маркетинговые и коммуникационные услуги, и ее собственным инструментом бренд-аналитики BAV, а также Уортонской школой Университета Пенсильвании, в частности профессором Дэвидом Рейбштейном.

Было определено 73 атрибута страны – термины, которыми можно описать страну, и которые также имеют отношение к успеху современной нации. Различные атрибуты и нации были представлены в опросе почти 17 000 человек со всего мира с 22 марта по 23 мая 2024 года. Участники оценивали, ассоциируют ли они тот или иной атрибут с нацией. Каждая страна получала баллы по каждой из 73 характеристик страны на основе сбора индивидуальных ответов респондентов. Чем больше страна считалась примером определенной характеристики по отношению к среднему показателю, тем более высокий балл она получала по этой характеристике, и наоборот. Эти баллы были преобразованы в шкалу, которую можно было сравнивать между собой,

– издание U.S. News & World Report как раз объясняет, как проходят вычисления.

Атрибуты были сгруппированы в 10 тематических субрейтингов, "военная мощь" – как раз один из десятки таких субрейтингов.

То есть это не оценка экспертов, а лишь восприятие людей, которое издание "загнало в специальный шаблон". В итоге имеем рейтинг, который имеет право на жизнь, но не доказывает ничего, кроме того, что об этом думают упомянутые выше "17 000 людей со всего мира". На самом же деле не со "всего мира", а только из 73 стран. Это, между прочим, даже не половина.

Редакторы из Википедии

К 17 000 людей особых вопросов нет, зато есть вопросы к редакторам, которые в статье-описании России указали, что Russia as a nation dates back more than a millennium (в переводе "Россия как нация насчитывает более тысячелетия", хотя здесь nation подается очевидно в значении "государство", это также вызывает большие вопросы. Потому что в статье об Украине никакой тысячелетней истории уже нет (хотя бы по такой логике должна была быть), и все для Украины начинается только в 1991-м году.

Также фраза "Россияне непосредственно выбирают своего президента, а федеральное правительство включает законодательную и судебную ветви власти, а также президентскую власть, которая имеет широкие полномочия" не дает представлений, что это на самом деле не демократия с некоторыми проблемами, а настоящая диктатура, в которую Россия превратилась с началом полномасштабного вторжения в Украину. При этом в статье об Украине редакторы несколько раз специально подчеркивают коррумпированность, но ничего не говорят о еще большей коррупции в России.

Войну против Украины редакторы вообще называют "конфликтом в Украине", не дают "конфликту" оценки, а дальше вообще хвалят "великую русскую культуру" и вдохновляются тем, что "россияне первыми запустили искусственный спутник и осуществили выход в открытый космос". При этом авторы сообщения почему-то забыли о полете Юрия Гагарина, который явно был важнее космической прогулки Алексея Леонова 1965-го, но не забыли написать, какими легендарными были Пушкин, Достоевский, Толстой, Солженицын и Пастернак.

Вполне возможно, что этот итог подготовила нейронная сеть на основании статьи о России в Википедии, но совершенно точно, что этот рейтинг не учитывает ни количественные, ни качественные показатели по армиям, как российской, так и всех остальных. То есть имеем дело с "вопросом веры". И именно поэтому там Россия на первом месте, а №21 Ливан (который фактически не имеет собственной армии, а три отдельных) обходит Польшу (№24) и Азербайджан (№29).

А между Польшей (увеличивает до 300 тысяч войска и проводит стремительное обновление техники и оружия) и Азербайджаном (две победы подряд над Арменией в войне за Карабах, немало байрактаров и 125 тысяч воинов с бюджетом на Вооруженные силы более 5% ВВП) размещается Сальвадор, вооруженные силы которого составляют лишь 25 000 человек с тринадцатью 50-летними штурмовиками Cessna A-37 Dragonfly – как основой ВВС.

При этом в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report есть Исландия, которая вообще не имеет постоянной армии, зато в нем отсутствует КНДР, которая кроме армии вообще ничего не имеет.

Также U.S. News & World Report не включил в свой рейтинг Пакистан. А это, между прочим, ядерная держава, с армией в почти 1,5 миллиона воинов и расходами в 3% ВВП на вооруженные силы.



Пакистан, извини, тебя U.S. News & World Repor не посчитал / Скриншот

Но Пакистан Not Ranked in 2024. Потому что редакторы, видимо, так решили, или какая была логика, господа?

Существуют ли "нормальные" рейтинги?

Мощность армий стран мира и военный потенциал стран просчитывают не только в U.S. News & World Report. Этим также занимаются и профильные издания. Например, The Military Balance – издание британского Международного института стратегических исследований (IISS) и другие. Однако наиболее известным является ежегодный рейтинг Global Firepower (GFP).

Он проводится с 2006 года, и им занимаются военные эксперты, правда, анонимные. Они анализируют открытые данные по военным мощностям 145 стран мира. Зато в U.S. News & World Report только 89 государств, таким образом более сотни стран нашей планеты находятся просто вне оптики издания господина Цукермана.

Рейтинг Global Firepower базируется на потенциальных возможностях каждой страны вести войну на суше, море и в воздухе с помощью обычных средств. Результаты включают показатели, связанные с человеческими ресурсами, оружием и техникой, природными ресурсами, финансами и географией, которые представлены более чем 60 отдельными факторами, используемые при формулировке окончательного рейтинга GFP, и дают интересный взгляд на все более нестабильный глобальный ландшафт, где война кажется почти неизбежностью,

– как сами аналитики GFP описывают свой рейтинг.

На первом месте рейтинга – без сюрпризов, там США. Описание номинаций также понятно и вполне логично. Вот как GFP объясняет доминирование США:

США остаются безоговорочным лидером рейтинга самых мощных армий мира. Их военная мощь базируется на крупнейшем в мире оборонном бюджете (около 825 миллиардов долларов в 2024 году), передовых технологиях, среди которых стелс-самолеты и авианосцы, а также огромном количестве военной техники и опытном личном составе (около 1,33 млн активных военнослужащих, по данным Global Firepower, это 0,4% населения и 799 500 резерва – 0,2%). США активно участвуют в военных операциях по всему миру, что поддерживает их боеготовность на высоком уровне. Также страна имеет один из крупнейших ядерных арсеналов – занимает второе место в мире.

Что GFP думают о России:

Россия, несмотря на военные неудачи в Украине и значительные потери техники и личного состава, сохраняет значительный военный потенциал. Страна имеет огромное количество военной техники, а также декларирует самый большой мировой ядерный арсенал. Однако война выявила проблемы с логистикой, моральном состоянии войск и эффективностью командования, что может сказаться на ее будущем месте в списке сильнейших армий мира. По данным Global Firepower, Россия имеет 1,32 миллиона активных военнослужащих (0,9% от всего населения) и 2 миллиона резерва (1,4%).

Украина в этом рейтинге занимает лишь 18-е место, потеряв по сравнению с прошлым годом 3 позиции (в рейтинге 2022-го Украина была 22-й).

Вот что о нашем государстве написали авторы:

Несмотря на полномасштабное вторжение России и значительные потери, Украина продолжает демонстрировать исключительную устойчивость и эффективность на поле боя. Страна получает значительную военную помощь от западных партнеров, включая современные танки, артиллерию и системы ПВО, и активно модернизирует свои вооруженные силы. Хотя рейтинг Украины снизился на три позиции, это, скорее, демонстрирует истощение ресурсов во время войны, чем реальное ослабление военной мощи. Украина доказала свою способность эффективно противостоять значительно большему противнику и освобождать оккупированные территории.

Именно рейтинг GFP является источником мема о "второй армии мира", потому что Россия действительно там вторая. Но "мемом" он стал исключительно благодаря героическому сопротивлению украинцев, которые заплатили за развенчание мифов о милитаристской мощи России очень большую и страшную цену.

А стоит ли вообще верить рейтингам?

Стоит заметить, что публичные военные эксперты мирового уровня к работе над рейтингом Global Firepower официально не привлечены, это частная инициатива анонимов.

По данным расследования Bellingcat, сайт Global Firepower входит в сеть сайтов MilitaryFactory.com, принадлежащий американскому блогеру Дэниелу Пучеку. Интересно, что жемчужиной медийной империи господина Пучека является не военный рейтинг, а сайт свадебных нарядов.

Рейтинг Global Firepower опирается на собственноручно разработанный индекс, так называемый PowerIndex. Он не прозрачный. Однако Global Firepower (в отличие от того же The Military Balance) не претендует на научность, академичность и достоверность. Это, скорее, частное мнение продвинутых блогеров. Поэтому в экспертном сообществе к GFP есть вопросы (никто не знает, какие источники и данные используют авторы), однако СМИ этот рейтинг очень любят и часто цитируют.

Но стоит понимать, что воюют не рейтинги, иначе бы "вторая армия мира" не была бы разбита в 2022 году "двадцать второй" под Киевом и Харьковом и не сбежала из Херсона, который провозгласила своими навеки.

Реалии таковы, что кадровый состав российской армии, которую Путин пестовал десятилетиями, фактически был уничтожен в Украине за первые месяцы вторжения. Россия потеряла десятки тысяч людей и большинство своей техники, включая флагман Черноморского флота крейсер “Москва”.

Чтобы предотвратить катастрофу, Путин и Шойгу в бой бросили тысячи "зеков", провели большую мобилизацию. Сейчас Россия воюет уже третьим или четвертым составом своей армии, потеряла большую часть техники и все активнее привлекает к войне иранское оружие, корейские снаряды, а к концу октября – целые военные подразделения из КНДР. При этом украинское войско не потеряло боеспособности и продолжает не только наносить оккупантам огромные потери, но и проводит смелые общевойсковые операции уже на исторической территории России.

Конечно, Россия остается мощным государством, она до сих пор способна осуществлять массированные артиллерийские, бомбовые и ракетные обстрелы украинской территории, убивать гражданских и проводить геноцид на оккупированных территориях.



Россия и россияне имеют силы и ресурсы на военные преступления и депортации. Россия уже более года наступает на Донбассе и бросает в "мясные штурмы" тысячи людей. Российское командование не жалеет никого, впрочем, сколько здесь военного искусства и тянут ли эти зверства на хотя бы какое-то место в рейтинге силы армий? Довольно сомнительно.

России и Путину куда бы органичнее было бы находиться в рейтинге варварства и зверств. Там бы россияне без проблем обошли и ХАМАС, и ИГИЛ, и талибов, и суданские "Силы быстрого реагирования". Но с военным мастерством такой рейтинг не имел бы ничего общего.