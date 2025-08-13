В 2025 году Россия планирует изготовить около 79 тысяч дронов типа "Шахед". В ГУР рассказали, какие модификации планируют выпустить и как Кремль пытается заместить импортные детали собственным производством.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью для Суспільне, передает 24 Канал.

Кремль наращивает производство "Шахедов"

Россия планирует значительно нарастить производство беспилотников различных типов в 2025 году.

По его словам, Москва планирует выпустить 79 тысяч БпЛА типа "Шахед": из них 40 тысяч – "Герань-2", 5700 – "Гарпия-1", еще около 34 тысяч – "Гербера" и другие ложные цели. Наращивание производства происходит благодаря дополнительным линиям в Ижевске и Елабуге, а также через замещение импорта компонентов.

Скибицкий уточнил, что планеры, двигатели внутреннего сгорания, системы навигации (за исключением чипов и микроэлектроники) и антенны теперь производятся в России.

Россия пытается быть самодостаточной в производстве такого вида вооружения. Потенциал есть. Наша задача здесь – предупредить это все, не допустить такого увеличения. И, если есть возможность – уничтожить именно производственные мощности,

– отметил генерал.

К слову, Россия построила новые пусковые площадки для "Шахедов" в Брянской и Орловской областях, недалеко от украинской границы.

Эксперты считают, что уничтожение этих площадок возможно с помощью кассетных боевых частей или дистанционного минирования.