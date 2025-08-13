Укр Рус
13 серпня, 13:47
У ГУР назвали плани Росії щодо виробництва дронів "Шахед" у 2025 році

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Росія планує виготовити 79 тисяч дронів "Шахед" у 2025 році, включаючи різні модифікації, такі як "Герань-2", "Гарпія-1", "Гербера" та інші.
  • Виробництво відбуватиметься на додаткових лініях в Іжевську та Єлабузі з акцентом на заміщення імпортних деталей власним виробництвом.

У 2025 році Росія планує виготовити близько 79 тисяч дронів типу "Шахед". У ГУР розповіли, які модифікації планують випустити та як Кремль намагається замістити імпортні деталі власним виробництвом.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю для Суспільне, передає 24 Канал.

Кремль нарощує виробництво "Шахедів"

Росія планує значно наростити виробництво безпілотників різних типів у 2025 році.

За його словами, Москва планує випустити 79 тисяч БпЛА типу "Шахед": з них 40 тисяч – "Герань-2", 5700 – "Гарпія-1", ще близько 34 тисячі – "Гербера" та інші хибні цілі. Нарощування виробництва відбувається завдяки додатковим лініям у Іжевську та Єлабузі, а також через заміщення імпорту компонентів. 

Скібіцький уточнив, що планери, двигуни внутрішнього згоряння, системи навігації (за винятком чіпів і мікроелектроніки) та антени тепер виробляються в Росії.

Росія намагається бути самодостатньою в виробництві такого виду озброєння. Потенціал є. Наша задача тут – попередити це все, не допустити такого збільшення. І, якщо є можливість – знищити саме виробничі потужності, 
– зазначив генерал.

До слова, Росія збудувала нові пускові майданчики для "Шахедів" у Брянській та Орловській областях, неподалік українського кордону.

Експерти вважають, що знищення цих майданчиків можливе за допомогою касетних бойових частин або дистанційного мінування.