Смертельный выпускной: в ресторане Флориды произошла стрельба – видео с места происшествия

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на выпускном вечере. Это произошло ночью в одном из ресторанов Флориды.

Жертвами обстрелов стали более 9 человек. Известно о трех погибших и шестерых раненых.

Читайте также В США спасатель устроил стрельбу в пожарной части: есть погибший

Детали стрельбы в США

Пострадавшие госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

Как сообщил на пресс-конференции начальник полиции Майами Дейд Фредди Рамирес, примерно в 02:00 по местному времени к торговому центру подъехало 2 автомобиля:

темный Chevy Malibu;

белый Toyota Camry.

Неизвестный открыл огонь по людям, которые начали выходить из ресторана. Сейчас происходит поиск лиц, которые обстреляли заведение.

Стрельба произошла через неделю после того, как в штате Флорида расстреляли посетителей ночного клуба. В результате погибли два человека, еще 20 ранены.