Смертельный выпускной: в ресторане Флориды произошла стрельба – видео с места происшествия

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на выпускном вечере. Это произошло ночью в одном из ресторанов Флориды.
Жертвами обстрелов стали более 9 человек. Известно о трех погибших и шестерых раненых.
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Детали стрельбы в США
Пострадавшие госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.
Как сообщил на пресс-конференции начальник полиции Майами Дейд Фредди Рамирес, примерно в 02:00 по местному времени к торговому центру подъехало 2 автомобиля:
- темный Chevy Malibu;
- белый Toyota Camry.
Неизвестный открыл огонь по людям, которые начали выходить из ресторана. Сейчас происходит поиск лиц, которые обстреляли заведение.
Стрельба произошла через неделю после того, как в штате Флорида расстреляли посетителей ночного клуба. В результате погибли два человека, еще 20 ранены.