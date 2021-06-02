На момент инцидента спасатель находился вне службы. Злоумышленник был инженером и специалистом по пожарной безопасности.

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Детали стрельбы

Инцидент произошел 1 июня около 11 часов по местному времени. После совершения преступления спасатель вернулся домой, поджег дом и покончил с собой.

Его тело нашли в пустом бассейне с огнестрельным ранением в голову.



Злоумышленник поджег дом / Фото AP

Каковы последствия инцидента

Начальник пожарной охраны Дэрил Осби рассказал, что 44-летний убитый мужчина был спасателем с 20-летним стажем. Он получил несколько ранений в верхнюю часть туловища.

По словам родственников и коллег погибшего, мужчина был предан своему делу, поэтому его считали одним из лучших пожарных.

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В то же время 54-летний раненый спасатель сейчас находится в больнице. Его состояние оценивают как критическое, но стабильное.

Сейчас правоохранители выясняют детали стрельбы, однако мотивы атаки остаются неизвестными.