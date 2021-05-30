Отмечается, что правоохранители прибыли в один из домов, чтобы обезвредить мужчину, который напал на нового партнера своей бывшей спутницы.

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Неизвестный обстрелял полицейских

Однако, когда злоумышленник увидел полицейских, которые приехали на место вызова, то открыл по ним огонь из оружия и скрылся. Он также серьезно повредил два патрульных автомобиля.

Генерал Андре Петийо заявил, что подозреваемый "вооружен охотничьим оружием крупного калибра, которое может убить".

Было много выстрелов в полицейских, но никто не ранен. Он стреляет, прицеливаясь, это не просто огонь для устрашения,

– добавил военный.

На поиски мужчины мобилизовали около 300 правоохранителей, а окрестности патрулируют 4 вертолета. Власти призывают местных жителей не покидать дома, так как спецоперация продолжается.



Во Франции мужчина обстрелял полицейских / Фото BFMTV