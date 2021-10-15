Резня в церкви: британского депутата убили на встрече с избирателями

Депутат Великобритании Дэвид Эмесс получил несколько ножевых ранений. Случилось это в церкви во время встречи 69-летнего чиновника с избирателями.

Член британского парламента получил ножевое ранение от 25-летнего мужчины, который вошел на собрание его избирательного округа. Полиция задержала нападавшего и сообщила, что спасти нардепа не удалось.

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Политика пытались спасти в больнице

Подозреваемый зашел в приемную депутата в методистскую церковь в Ли-он-Си, которая расположена недалеко от Лондона. Нападавший нанес Эмессу несколько ударов ножом.

Медики оказали помощь раненому политику на месте. Однако нардеп погиб от полученных травм в окружной хирургии.

В церковь прибыли офицеры и оперативно арестовали 25-летнего нападавшего по подозрению в убийстве. Также на месте происшествия обнаружили сам нож.

Место убийства депутата: смотрите видео Sky News

На убийство отреагировали политики

Депутат от консерваторов Трейси Крауч заявила, что у нее "разбито сердце". "Я могла бы написать статьи о том, как сэр Дэвид был одним из самых добрых, самых чувствительных, самых любимых коллег в парламенте. Однако я не могу. Мне плохо. Я потеряна", – написала она в Твиттере.

Дэвида Эмесса в парламент Британии впервые избрали в 1983 году. Впоследствии он баллотировался и на выборах в 1997 году.

Супруга премьер-министра Великобритании Керри Джонсон заявила, что новость об убийстве Дэвида Эмесса "абсолютно разрушительна".

Он был необычайно добрым. Большой любитель животных и настоящий джентльмен. Это абсолютно несправедливо,

– подчеркнула Джонсон.



Церковь, где убили Дэвида Эмесса / Фото из твиттера Sir David Amess MP