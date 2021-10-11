Известно, что британец был студентом одного из музыкальных колледжей и прибыл в Грузию 30 августа 2021 года. На него напала целая группа лиц, а когда он потерял сознание после избиения, Кеннеди выбросили в реку.

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Подозреваемых в преступлении задержали

Правоохранители арестовали 5 молодых людей, которых подозревают в причастности к делу. Четверым из них инкриминировали групповое умышленное убийство. За такое преступление в Грузии предусмотрено до 17 лет заключения.

Среди задержанных есть и один несовершеннолетний. Кроме этого, одного молодого человека подозревают в том, что он не уведомил полицию об особо тяжком преступлении. За это его ждет наказание – до 7 лет за решеткой.

Подробности убийства Кеннеди

По версии следствия, накануне гибели, 7 октября, Кеннеди проводил вечер в компании с обвиняемыми. Они выпивали, впоследствии возникла словесная перепалка.

После группа молодых людей выехала в район у реки Мтквари. Именно там британца избили и без сознания выбросили в реку, чтобы скрыть преступление. Сами злоумышленники скрылись с места происшествия.

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