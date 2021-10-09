По предварительной информации, инцидент произошел ориентировочно в 22 часа 8 октября возле супермаркета "Рукавичка". Известно, что компания из 2 человек пила алкоголь.

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В результате резни в Великих Грибовичах погибли люди

В селе Большие Грибовичи, которые входят в состав Львовской ОТГ, поздно вечером 8 октября произошла массовая драка, в результате которой погиб 45-летний местный житель, а еще один мужчина с ранениями попал в больницу,

– говорится в сообщении.

Известно, что погибший – 45-летний местный предприниматель Владимир Раинчак. Издание сообщило, что мужчина скончался в результате семи ножевых ранений.

Другого раненого госпитализировали в Дублянскую городскую больницу, однако в телеграмме "Варта1" депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал – второй мужчина также скончался.

Человек умер, по предварительной информации,

– написал политик.

В полиции факт убийства в Великих Грибовичах изданию подтвердили, однако отказались рассказать подробности. По информации источников издания, – убийцу ищут. Известно, что у него психические расстройства.

Редакция 24 канала пытается узнать у полиции подробности трагедии и обновит материал, как только получит информацию!

Издание рассказало вероятное развитие событий вечером 8 октября:

двое местных жителей распивали алкогольные напитки;

впоследствии к ним подошел другой мужчина, с которым они начали ссориться и якобы его обидели;

мужчина ушел, и впоследствии вернулся с двумя другими;

тогда началась массовая драка, которая и привела к жертвам.

Коротко о последних трагических инцидентах на Львовщине