Инцидент произошел возле недавно открытого парка динозавров. Сейчас львовянка находится в 8 городской клинической больнице.

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Во Львовском парке на женщину упал забор

Возле парка динозавров 6 октября на 61-летнюю львовянку, которая гуляла с внуками, упал забор. Очевидица происшествия рассказала, что инцидент произошел примерно в 12:00.

Нарушены правила безопасности организаторами! Женщина – в больнице с переломами ноги и ключицы, ожидает сложной операции,

– заметила женщина.

На фотографиях, которые обнародовала очевидица видно, что на пострадавшую упала ограда парка. На место происшествия вызвали полицию и скорую. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в 8 городскую клиническую больницу.



В парке культуры на женщину упал забор / Фото "Варта 1"

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Забор упал из-за сильного ветра

Руководитель Парка динозавров Василий Абрамив в комментарии ZAXID.NET подтвердил информацию об этом инциденте. По его словам, забор упал из-за сильного порыва ветра.

"Была такая ситуация. Это все произошло из-за погодных условий, из-за сильного ветра. Одна секция забора от сильного ветра упала. Нам очень обидно, мы сразу вызвали медиков, оплатили лечение", – отметил Абрамив.

Он добавил, что после инцидента парк до конца дня закрыли для посетителей. Врач-травматолог Юрий Трофим рассказал, что львовянке уже провели срочную операцию.

"Я прооперировал пациентку. Сейчас она в состоянии средней тяжести. У нее сломана ключица и разбита нога. Ее ждет еще одна операция на суставе и длительная реабилитация", – отметил медик.

Правоохранители также подтвердили информацию об этом случае. Однако отметили, что пострадавшая заявление в полицию не написала.

Директор Парка культуры Александр Молодый отметил, что Парк динозавров арендует у них землю. Именно их работники и устанавливали ограждение. На фотографиях видно, что забор сделан из деревянных досок и имеет около 2 метров высоты.

Интересно! Парк динозавров открыли 31 августа в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Здесь можно увидеть несколько десятков фигур древних существ и даже услышать их голоса. Стоимость входного билета составляет 100 – 150 гривен.



Львовянка получила тяжелые травмы / Фото "Варта 1"