Інцидент трапився біля нещодавно відкритого Парку динозаврів. Наразі львів'янка перебуває у 8 міській клінічній лікарні.

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У львівському парку на жінку впав паркан

Біля Парку динозаврів 6 жовтня на 61-річну львів'янку, яка гуляла з онуками, впав паркан. Очевидиця події розповіла, що інцидент трапився приблизно о 12:00.

Порушені правила безпеки організаторами! Жіночка – в лікарні з переломами ноги й ключиці, очікує на складну операцію,

– зауважила жінка.

На світлинах, які оприлюднила очевидиця видно, що на постраждалу впала огорожа парку. На місце події викликали поліцію та швидку. Постраждалу з важкими травмами госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню.



У Парку культури на жінку впав паркан / Фото "Варта 1"

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Паркан впав через сильний вітер

Керівник Парку динозаврів Василь Абрамів у коментарі ZAXID.NET підтвердив інформацію про цей інцидент. За його словами, паркан впав через сильний порив вітру.

"Була така ситуація. Це все сталося через погодні умови, через сильний вітер. Одна секція паркану від сильного вітру впала. Нам дуже прикро, ми одразу викликали медиків, оплатили лікування", – зауважив Абрамів.

Він додав, що після інциденту парк до кінця дня закрили для відвідувачів. Лікар-травматолог Юрій Трохим розповів, що львів'янці вже провели термінову операцію.

"Я прооперував пацієнтку. Зараз вона у стані середньої важкості. Має зламану ключицю та розтрощену ногу. На неї чекає ще одна операція на суглобі та тривала реабілітація", – зауважив медик.

Правоохоронці також підтвердили інформацію про цей випадок. Однак зазначили, що постраждала заяву до поліції не написала.

Директор Парку культури Олександр Молодий зазначив, що Парк динозаврів орендує у них землю. Саме їхні працівники й встановлювали огорожу. На світлинах видно, що паркан зроблений з дерев'яних дощок і має близько 2 метрів висоти.

Цікаво! Парк динозаврів відкрили 31 серпня в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Тут можна побачити кількадесят фігур древніх істот і навіть почути їхні голоси. Вартість вхідного квитка становить 100 – 150 гривень.



Львів'янка отримала важкі травми / Фото "Варта 1"