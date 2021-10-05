О трагическом случае журналисты узнали от друзей Геннадия. В день инцидента ни пресс-служба полиции, ни департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА о нем не сообщали.

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Львовянин попал под поезд при непонятных обстоятельствах

Несчастный случай произошел примерно в 5:30. В то время мужчина возвращался с работы. Геннадий Нечаев работает курьером в магазине "Сильпо", и он был с велосипедом. Пока неизвестно, как именно мжчина оказался на путях. Он всегда возвращался домой одной и той же дорогой – через мост, который проходит над железной дорогой. Друзья Геннадия предполагают, что он, вероятно, упал с моста, который сейчас ремонтируют.

Его сбил поезд под мостом, который сейчас ремонтируют. На мосту нет ни ограждения, ни бордюра, ни предупредительного знака, ничего. Сейчас Геннадий – в коме, в очень тяжелом состоянии. У него нет семьи, никого из близких родственников, только друзья,

– рассказала подруга львовянина Вероника Сыва.

Во Львовской железной дороге отметили, что не имеют никакого отношения к ремонту этого моста. Там рассказали, что машинист поезда увидел человека, лежащего на пути. Он пытался затормозить, однако расстояние было слишком маленьким. Избежать наезда на мужчину не удалось.

В результате инцидента львовянин остался жив. Однако он получил очень тяжелые травмы. Сейчас Геннадий находится в реанимации 8-й больницы. Медики диагностировали у него ряд травм:

перелом основания черепа;

разбитый таз;

ушиб легких.

Кроме этого, Геннадию пришлось ампутировать правую руку. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Львовянин получил очень тяжелые травмы / Фото Вероники Седой

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На мосту не было перил

Мост на улице Княгини Ольги находится на балансе Франковской райадминистрации. Этот путепровод ремонтирует ООО "Вельт Капитал". На мосту демонтировали перила и сузили проезжую часть. По обе стороны поставили бетонные блоки, отделив ремонтируемый участок от того, где ездят машины. На краях переправы натянули ограничительную ленту.

Руководитель района Игорь Савка заверил, что "заграждение на мосту есть и было всегда". Сейчас ремонтники обустраивают края моста, поэтому проход там запрещен. По словам чиновника, на переправе обустроили безопасный проход, однако "люди испытывают свои экстремальные способности" и проходят в месте, где идут строительные работы.

"На проезжей части моста находится обустроена отдельная полоса для пешеходов и для велосипедистов, она отделена бетонными блоками", – добавил Савка.

Чиновник отметил, что ремонт моста продлится еще месяц. Стоимость работ составляет почти 6 миллионов гривен.

Перила с моста сняли из-за ремонта / Фото Романа Самокиша

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Правоохранители открыли уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство. Сейчас следователи расследуют этот трагический инцидент.

"Следователи установили, что грузовым поездом управлял 42-летний машинист, житель Львова. Сбитого мужчину медики забрали в больницу сразу в реанимацию. Открыто уголовное производство по статье 276 УК – нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта", – рассказали в пресс-служба полиции.

Правоохранители просят всех очевидцев происшествия позвонить по номеру 102.

Важно! Друзья Геннадия Нечая открыли денежный сбор на его лечение. Всех неравнодушных приглашают к нему присоединиться. Реквизиты: 4149 4393 1619 0523 (Приватбанк), 4441 1144 4257 4289 (Монобанк).



Друзья собирают деньги на лечение Геннадия / Фото с фейсбук-страницы Геннадия Нечая