Ему оказали помощь, однако спасти руку не удалось. Трагедия произошла 2 октября.
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На Запорожье мужчине ампутировали руку
В Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о ранении мужчины. 34-летний пострадавший на воде попал под моторную лодку в селе Беленькое Запорожского района.
Пострадавшему ампутировали правую верхнюю конечность, диагностировали закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс,
– говорится в сообщении.
Его доставили в больницу. На месте происшествия работала 1 фельдшерская и 1 реанимационная бригада.
Коротко о последних травматических инцидентах в Украине
- 2 октября в Сумах целая семья отравилась угарным газом. Из-за неисправной вытяжки людям стало плохо прямо в квартире. Их доставили в больницу. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой. 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и троих детей в возрасте 3, 7 и 11 лет госпитализировали.
- 3 октября в Карпатах мужчина из Киева получил травму. Он катался на квадроцикле на горе Васкул и перевернулся. Без помощи спасателей он обойтись не смог.
- 1 октября на Коломыйщине во время конфликта 45-летний мужчина убил свою бывшую жену. После этого он покончил с собой. Вероятно, это случилось из-за ревности.