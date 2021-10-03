Йому надали допомогу, проте врятувати кінцівку не вдалося. Трагедія трапилась 2 жовтня.

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На Запоріжжі чоловіку ампутували руку

У Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про поранення чоловіка. 34-річний постраждалий на воді потрапив під моторну лодку в селі Біленьке Запорізького району.

Постраждалому ампутували праву верхню кінцівку, діагностували закриту травму грудної клітини, переломи ребер, пневмоторакс,

– мовиться у повідомленні.

Його доправили в лікарню. На місці події працювала 1 фельдшерська та 1 реанімаційна бригада.

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