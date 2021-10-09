За попередньою інформацією, інцидент стався орієнтовно о 22 годині 8 жовтня біля супермаркету "Рукавичка". Відомо, що компанія з 2 осіб пила алкоголь.
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Внаслідок різанини у Великих Грибовичах загинули люди
У селі Великі Грибовичі, що входять до складу Львівської ОТГ, пізно ввечері 8 жовтня сталася масова бійка, у результаті якої загинув 45-річний місцевий мешканець, а ще один чоловік з пораненнями потрапив до лікарні,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що загиблий – 45-річний місцевий підприємець Володимир Раїнчак. Видання повідомило, що чоловік помер внаслідок семи ножових поранень.
Іншого пораненого госпіталізували в Дублянську міську лікарню, проте у телеграмі "Варта1" депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич написав – другий чоловік також помер.
Людина померла, за попередньою інформацією,
– написав політик.
У поліції факт вбивства у Великих Грибовичах виданню підтвердили, однак відмовились розповісти подробиці. За інформацією джерел видання, – вбивцю шукають. Відомо, що у нього психічні розлади.
Видання розповіло ймовірний розвиток подій ввечері 8 жовтня:
- двоє місцевих мешканців розпивали алкогольні напої;
- згодом до них підійшов інший чоловік, з яким вони почали сваритися і нібито його образили;
- чоловік пішов, та згодом повернувся з двома іншими;
- тоді розпочалася масова бійка, яка й призвела до жертв.
Коротко про останні трагічні інциденти на Львівщині
- 6 жовтня на території Парку культури сильний вітер повалив паркан на 61-річну львів'янку. Жінка отримала важкі травми – переломи ноги та ключиці. Постраждала очікує на складну операцію й перебуває в лікарні.
- 8 жовтня у Червонограді загинув 62-річний шахтар Василь Лимич. У поліції розповіли, що чоловік помер внаслідок травм, які отримав під час роботи. Поліція відкрила кримінальну справу.
- 8 жовтня у 88 років померла заступниця голови та почесна членкиня всеукраїнської громадської організації "Союз українок" Ростислава Федак. Вона була директоркою та фундаторкою першого в Україні Музею історії українського жіночого руху.