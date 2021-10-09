За попередньою інформацією, інцидент стався орієнтовно о 22 годині 8 жовтня біля супермаркету "Рукавичка". Відомо, що компанія з 2 осіб пила алкоголь.

Читайте також Львів'янка сидітиме у в'язниці за знущання зі своєї свекрухи з інвалідністю

Внаслідок різанини у Великих Грибовичах загинули люди

У селі Великі Грибовичі, що входять до складу Львівської ОТГ, пізно ввечері 8 жовтня сталася масова бійка, у результаті якої загинув 45-річний місцевий мешканець, а ще один чоловік з пораненнями потрапив до лікарні,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що загиблий – 45-річний місцевий підприємець Володимир Раїнчак. Видання повідомило, що чоловік помер внаслідок семи ножових поранень.

Іншого пораненого госпіталізували в Дублянську міську лікарню, проте у телеграмі "Варта1" депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич написав – другий чоловік також помер.

Людина померла, за попередньою інформацією,

– написав політик.

У поліції факт вбивства у Великих Грибовичах виданню підтвердили, однак відмовились розповісти подробиці. За інформацією джерел видання, – вбивцю шукають. Відомо, що у нього психічні розлади.

Редакція 24 каналу намагається дізнатись у поліції подробиці трагедії та оновить матеріал, як тільки отримає інформацію!

Видання розповіло ймовірний розвиток подій ввечері 8 жовтня:

двоє місцевих мешканців розпивали алкогольні напої;

згодом до них підійшов інший чоловік, з яким вони почали сваритися і нібито його образили;

чоловік пішов, та згодом повернувся з двома іншими;

тоді розпочалася масова бійка, яка й призвела до жертв.

Коротко про останні трагічні інциденти на Львівщині