Львів'янка проживала у квартирі разом із батьками свого чоловіка. Суд кілька разів видавав жінці заборонний припис на наближення до своєї свекрухи.

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Жінка систематично знущалася зі свекрухи

У вироку Сихівського райсуду за 30 вересня мовиться, що львів'янка Марта Дзіковська жила разом зі своїм чоловіком, дітьми та його батьками в одній квартирі. Вона систематично протягом 2018 – 2020 років вчиняла психологічне насильство щодо матері свого чоловіка, яка має інвалідність І групи.

Зокрема, підсудна лаяла свою свекруху, забирала у неї телефон та погрожувала фізичною розправою. Інколи Дзіковська кричала й на свого свекра. Усі конфлікти траплялись у присутності дітей підсудної.

Такі прояви агресії у жінки фіксували неодноразово. Суд кілька разів видавав заборонний припис, щоб львів'янка не наближалася до своєї свекрухи. Однак, попри це, жінка продовжувала агресивно ставитись до матері чоловіка і погрожувала їй.

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Суд покарав львів'янку

Під час судового засідання Дзіковська повністю визнала свою провину у вчиненні психологічного насильства. Жінка пояснила, що всі конфлікти зі свекрухою траплялися через побутові труднощі. Львів'янка розповіла, що вже виселилась з квартири жінки, тож більше з нею не конфліктуватиме. Окрім того, Дзіковська просила суд суворо її не карати, бо вона має 3 дітей.

Суддя взяв до уваги те, що у 2018 році львів'янку судили за крадіжку. Тоді Сихівський райсуд звільнив її від відбування покарання, встановивши натомість 2 роки іспитового терміну. Проте під час нього жінка вчиняла домашнє насильство, що є обтяжувальною обставиною.

Суддя Ольга Бойко визнала Дзвіковську винною у вчиненні сімейного насильства. Львів'янці призначили рік позбавлення волі. Також суддя додала до цього терміну невідбуте покарання за вироком про крадіжку. Загалом жінці присудити 2 роки й місяць в'язниці. За українським законодавством, на цей вирок ще можна подати апеляцію.