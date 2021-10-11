Он рассказал, что ему угрожали, обещая "перерезать горло и на***ть туда". Об этом говорится в материале издания "Украинская правда".

Читайте также Дело о покушении на работника СБУ: сообщник Нескоромного пошел на сделку со следствием

"Когда ты сидишь в подвале, вокруг тебя стоят крепкие ребята в масках, и каким бы ты там физически крепким не был – Джекки Чаном, Чаком Норрисом, чемпионом чемпионов – поверьте, там это не работает", – сказал Расюк.

Это было два раза, но этого достаточно. Когда они меня прессанули, я в таком состоянии, я ночь не спал, потому что у меня, как у собаки, уже развился рефлекс и слух. Они же мне сразу: я тебе это сделаю, я тебе то сделаю,

– продолжил он.

По его словам, позже говорили, что к делу задержанного за шпионаж в пользу России генерал-майора Службы безопасности Шайтанова "привяжут".

После пыток подписал

Расюк отметил, что не видел тех, кто его пытал и поэтому обратился в ГБР, чтобы их установили. Команду якобы отдал Василий Малюк – первый заместитель главы СБУ, но об этом ему сказал начальник СИЗО.

Полковник "Альфы" утверждает, что после пыток "подписывал все, что надо".

Пришел ко мне начальник СИЗО, говорит: "Что они там ходят, напиши, что у тебя претензий никаких нет". А я говорю: "А что меня не прессовали, а что со мной ничего здесь не делали? Меня не спускали в подвал?" Он говорит: "Ну, это же не мои сотрудники". Я говорю: "А кто это, чьи это? – Ну, это были из 5-го управления департамента контрразведки". Я говорю: "Хорошо, а как, а кто их сюда пропустил ко мне? – Это Василий Малюк дал команду",

– добавил Расюк.

Обратите внимание! Согласно медицинскому заключению, у Расюка констатировали ряд патологий в правом плечевом суставе и поставили диагноз: повреждение суставной губы и мышц, ограничение в подвижности плеча. Врач провел обследование в июле 2021 года и установил, что травма была получена полковником "Альфы" за полгода до этого.

Полковник "Альфы" готовил убийство руководителя СБУ: что известно