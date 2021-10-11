Він розповів, що йому погрожували, обіцяючи "перерізати горло і на**яти туди". Про це йдеться у матеріалі видання "Українська правда".

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"Коли ти сидиш у підвалі, навколо тебе стоять кремезні хлопці в масках, і яким би ти там фізично міцним не був – Джекі Чаном, Чак Норрісом, чемпіоном чемпіонів – повірте, там це не працює", – сказав Расюк.

Це було два рази, але цього достатньо. Коли вони мене пресанули, я в такому стані, я ніч не спав, бо у мене, як у собаки, вже розвинувся рефлекс і слух. Вони ж мені відразу: я тобі це зроблю, я тобі то зроблю,

– продовжив він.

За його словами, пізніше говорили, що до справи затриманого за шпигунство на користь Росії генерал-майора Служби безпеки Шайтанова "прив'яжуть".

Після тортур підписав

Расюк зазначив, що не бачив тих, хто його катував і тому звернувся в ДБР, щоб їх встановили. Команду нібито віддав Василь Малюк – експерший заступник голови СБУ, але про це йому сказав начальник СІЗО.

Полковник "Альфи" стверджує, що після тортур "підписував все, що треба".

Прийшов до мене начальник СІЗО, каже: "Що вони там ходять, напиши, що у тебе претензій ніяких немає". А я кажу: "А що мене не пресували, а що зі мною нічого тут не робили? Мене не спускали в підвал? "Він каже: "Ну, це ж не мої співробітники". Я кажу: "А хто це, чиї це? – Ну, це були з 5-го управління департаменту контррозвідки". Я кажу: "Добре, а як, а хто їх сюди пропустив до мене? – Це Василь Малюк дав команду",

– додав Расюк.

Зверніть увагу! Згідно з медичним висновком, у Расюка констатували ряд патологій в правому плечовому суглобі та поставили діагноз: пошкодження суглобової губи і м'язів, обмеження у рухливості плеча.



Лікар провів обстеження в липні 2021 року та встановив, що травма була отримана полковником "Альфи" за пів року до цього.

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