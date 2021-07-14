Расюк зобов'язався співпрацювати у викритті замовника нападу колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного та дав на це письмову згоду. Потерпілий Наумов дав свою письмову згоду.

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Печерський райсуд Києва призначив Расюку узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.

Цікаво! До набуття вироком законної сили Расюку вже змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

У чому звинувачують Расюка