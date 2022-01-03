Резня на Николаевщине: суд отправил женщину под домашний арест

Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, убившей знакомого, который ее добивался. Подозреваемая будет находиться под ночным домашним арестом до 2 марта 2022 года.

Дома подозреваемая должна находиться с 19:00 до 6:00 утра. На ночном домашнем аресте настаивало следствие.

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Адвокат выступала против такой меры пресечения

Адвокат подозреваемой Оксана Балабан выступала против такой меры пресечения. Защитница подчеркнула, что ее клиентка – мать-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми. Женщина обеспечивает свою семью сама.

Женщина не может выезжать за пределы области

Подозреваемая должна являться по вызову в суд, а также не может выезжать за пределы Николаевской области. Также она должна воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Уголовное производство расследуют по статье об умышленном убийстве.

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