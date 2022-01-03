Резня на Николаевщине: суд отправил женщину под домашний арест
Источник:BBC
Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, убившей знакомого, который ее добивался. Подозреваемая будет находиться под ночным домашним арестом до 2 марта 2022 года.
Дома подозреваемая должна находиться с 19:00 до 6:00 утра. На ночном домашнем аресте настаивало следствие.
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Адвокат выступала против такой меры пресечения
Адвокат подозреваемой Оксана Балабан выступала против такой меры пресечения. Защитница подчеркнула, что ее клиентка – мать-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми. Женщина обеспечивает свою семью сама.
Женщина не может выезжать за пределы области
Подозреваемая должна являться по вызову в суд, а также не может выезжать за пределы Николаевской области. Также она должна воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.Обратите внимание! Уголовное производство расследуют по статье об умышленном убийстве.
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Главное о резонансном убийстве в Николаевской области:
- Смертельный инцидент произошел утром 1 января в здании местного клуба, где состоялась дискотека.
- Женщина убила своего знакомого, который в нетрезвом состоянии к ней приставал.
- Мужчина угрожал ножом. Подозреваемая отобрала оружие и ударила нападавшего.
- 25-летний пострадавший скончался на месте от полученной травмы.
- В соцсетях возмутились квалификацией преступления.
- Однако в полиции пояснили, что при убийстве были свидетели. Женщина ударила жертву в тот момент, когда угрозы ее жизни уже не было.
- Также подозреваемая не заявила о возможной попытке изнасилования.