Информация об убийстве поступила в полицию 1 января примерно 6:00.

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Женщина защищалась от поклонника

Как установили полицейские, 25-летний мужчина ухаживал за местной жительницей. Он даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений потерпевший умер на месте происшествия.

Полицейские доставили женщину в отделение полиции, где следователи задержали ее. Полицейские продолжают расследовать инцидент. Они начали уголовное производство по статье 115 об умышленном убийстве.

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Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Заметим, что в Николаевской области полиция задержала мужчину за убийство. Он пытался скрыть следы преступления, однако не успел этого сделать из-за последствий выпитого спиртного. После задержания 24-летнего злоумышленника правоохранители выяснили, что он находится под следствием на территории Приднестровья за совершение хулиганства и военных преступлений.