Правоохранители получили сообщение от жителя одного из сел Николаевской области. Мужчина рассказал, что в его доме работает бригада рабочих, и одного из них убили.

Обратите внимание Мужчина во время застолья убил киевлянина, воткнув ему нож в ногу

Задержанный замотал тело в полиэтиленовую пленку

"На месте происшествия полицейские установили, что между мужчинами, которые выполняли строительные работы, во время застолья произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил ножом знакомого в область шеи", – говорится в пресс-службе Нацполиции.

От полученных травм умер 28-летний мужчина. Чтобы скрыть следы преступления, задержанный замотал тело в полиэтиленовую пленку. Однако избавиться от тела он не успел – уснул из-за чрезмерного количества выпитого спиртного. Об инциденте хозяина дома сообщил охранник.

Что грозит злоумышленнику

После задержания 24-летнего злоумышленника правоохранители выяснили, что сейчас он находится под следствием на территории Приднестровья за совершение хулиганства и военных преступлений.

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Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины относительно умышленного убийства. Расследование продолжается. В то же время санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.