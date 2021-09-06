Правоохранители получили сообщение от жителя одного из сел Николаевской области. Мужчина рассказал, что в его доме работает бригада рабочих, и одного из них убили.
Обратите внимание Мужчина во время застолья убил киевлянина, воткнув ему нож в ногу
Задержанный замотал тело в полиэтиленовую пленку
"На месте происшествия полицейские установили, что между мужчинами, которые выполняли строительные работы, во время застолья произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил ножом знакомого в область шеи", – говорится в пресс-службе Нацполиции.
От полученных травм умер 28-летний мужчина. Чтобы скрыть следы преступления, задержанный замотал тело в полиэтиленовую пленку. Однако избавиться от тела он не успел – уснул из-за чрезмерного количества выпитого спиртного. Об инциденте хозяина дома сообщил охранник.
Что грозит злоумышленнику
После задержания 24-летнего злоумышленника правоохранители выяснили, что сейчас он находится под следствием на территории Приднестровья за совершение хулиганства и военных преступлений.
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Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины относительно умышленного убийства. Расследование продолжается. В то же время санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.