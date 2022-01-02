Польские правоохранители уже задержали 12 человек. Полицейские считают, что они могут быть причастны к убийству.

Важно Украинец в Польше умер во время задержания: причастны ли полицейские

Погибшего украинца обнаружили прохожие на улице. Они сразу же вызвали полицию. По предварительным данным, мужчину убили. 47-летний украинец праздновал Новый год в компании земляков и иностранцев. Все они – граждане Украины, Белоруссии и Индонезии.

Из-за сильного алкогольного опьянения они не смогли дать показания полиции. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Смерть украинцев за границей

11 октября в Польше нашли тело 51-летней женщины в одном из заведений временного размещения в Стараховицах. Полиция установила личность умершей женщины. Ею оказалась гражданка Украины.

В Словакии 17 декабря нашли тело 28-летнего украинца Павла Куропася. Местные правоохранители списывают все на самоубийство, однако и родные, и друзья мужчины отказываются в это верить.

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