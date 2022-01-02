Польські правоохоронці вже затримали 12 осіб. Поліцейські вважають, що вони можуть бути причетні до вбивства.

Важливо Українець в Польщі помер під час затримання: чи причетні поліцейські

Загиблого українця виявили перехожі на вулиці. Вони одразу викликали поліцію. За попередніми даними, чоловіка вбили. 47-річний українець святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців. Усі вони – громадяни України, Білорусі та Індонезії.

Через сильне алкогольне сп'яніння вони не змогли дати свідчення поліції. Обставини смерті поки що встановлюються.

Смерть українців закордоном

11 жовтня у Польщі знайшли тіло 51-річної жінки в одному із закладів тимчасового розміщення у Стараховіцах. Поліція встановила особу померлої жінки. Нею виявилася громадянка України.

У Словаччині 17 грудня знайшли тіло 28-річного українця Павла Куропася. Місцеві правоохоронці списують все на самогубство, однак і рідні, і друзі чоловіка відмовляються у це вірити.

У Польщі після затримання поліцією помер українець: дивіться відео