Різанина на Миколаївщині: суд відправив жінку під домашній арешт

Центральний суд Миколаєва обрав запобіжний захід для жінки, яка вбила знайомого, який її домагався. Підозрювана перебуватиме під нічним домашнім арештом до 2 березня 2022 року.

Вдома підозрювана має перебувати з 19:00 до 6:00 ранку. На нічному домашньому арешті наполягало слідство.

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Адвокатка виступала проти такого запобіжного заходу

Адвокатка підозрюваної Оксана Балабан виступала проти такого запобіжного заходу. Захисниця наголосила, що її клієнтка – матір-одиначка з двома неповнолітніми дітьми. Жінка забезпечує свою сім'ю сама.

Жінка не може виїжджати поза межі області

Підозрювана має з'являтись за викликом до суду, а також не може виїжджати за межі Миколаївської області. Також вона має утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження розслідують за статтею про умисне вбивство.

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