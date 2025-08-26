Ситуация на фронте непростая – враг пытается постоянно нащупать наши слабые места и пролезть в малейшие щели.

Какие результаты летнего наступления россиян?

Типичная информация о ситуации, скажем, на Купянском направлении выглядит так: противник не учитывает потери и не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол, а также улучшить тактическое положение вблизи Купянска, однако без особых успехов. Об этом пишет Юрий Федоренко, информирует 24 Канал.

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Хорошая недавняя новость: украинские военные успешно восстановили контроль над Новомихайловкой (Донецкая область), выбив оккупантов и закрепив собственные позиции. Захватчики потеряли около роты личного состава и были вынуждены перебрасывать резервы с других участков фронта.

Особое внимание, конечно, приковано к Покровску. Только за одни недавние сутки россияне пытались здесь прорвать украинскую оборону 38 раз. По данным Генерального штаба ВСУ, агрессор сосредоточил на этом участке основные усилия. Сконцентрированная здесь орда вдвое превышает количество населения довоенного Покровска. В сверхсложных условиях украинские войска держат линию.

Ко Дню Независимости Силы обороны контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. А несколько дней назад украинские силы отбросили захватчиков вблизи шести населенных пунктов. Таким образом, попытка россиян обвалить покровский фронт в направлении Доброполья оказалась неудачной.

Также Силы обороны продолжают вытеснять агрессора с территории Сумской области и блокировать его наступательные действия.

Фактически, в конце каждых суток можно подвести итог по ситуации на всей линии боевого соприкосновения: мы продолжаем отражать попытки противника продвинуться вглубь украинской земли, нанося ему эффективного огневого поражения и истощая его боевой потенциал.

А вот если попытаться сделать вывод в ретроспективе нескольких недель, а то и месяцев, то он будет еще интереснее: мы видим, что враг не способен достичь ни одной серьезной цели и несет огромные потери – ежедневно около тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными.

Лето подходит к концу, но точку в летнем наступлении ставить пока рано. Оккупанты продолжают практиковать жестокие штурмы и атаки с использованием любых имеющихся средств передвижения. Делаем все возможное, чтобы надломить противника.