В Украине не хватает психотерапевтов и психиатров, – Рина Резник

Украинские военные и ветераны должны формировать активную экономическую и социальную часть общества. Однако, к сожалению, они рискуют оказаться за его пределами.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Рина Резник – руководитель службы сопровождения бригады "Азов". Там активно работают над тем, чтобы объяснить важность сотрудничества с ветеранами.

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Почему психотерапевтов и психиатров не хватает

Украинские военные и ветераны – люди преимущественно до 60 лет, то есть экономически состоятельная часть населения. "Потому что мужчина среднего возраста интересует работодателей. Как и женщина среднего возраста, жена этого ветерана, интересует работодателей," – говорит Рина.

Отстранение ветеранов от общества создает значительные угрозы как для государственного сектора, так и для частного бизнеса. И хотя образ ветерана в Украине "довольно адекватно сформирован", здесь не хватает психотерапевтов и психиатров.

Военных (психотерапевтов и психиатров – 24 Канал) вообще почти нет. В Украине их никогда не хватало, всегда было мало доказательных и умных специалистов, которые бы опирались на действительно профессиональные и действенные методы,

– рассказывает женщина.

К тому же многие выехали за границу. Теперь нагрузка на одного специалиста огромная, ведь количество людей, которые в них нуждаются, сильно выросло, а количество специалистов – уменьшилось.

По словам Резник, в очереди в "действительно классные" психоневрологические клиники для своих бойцов они ждут по 2 – 3 недели, а иногда и дольше.

Ранее руководитель службы сопровождения бригады "Азов" рассказывала, в Украине практически невозможно выводить людей с фронта из-за проблем с психическим здоровьем – из-за нехватки кадров, а также отсутствия возможности для лечения или приема в клинику.