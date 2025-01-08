Об этом она рассказала в интервью для 24 Канала. По ее словам, вывести солдат с фронта из-за психических проблем практически невозможно, несмотря на наличие серьезных психологических расстройств среди бойцов.

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Рина Резник о психологических проблемах бойцов Азова

На передовой бойцы сталкиваются с многочисленными психологическими проблемами, среди которых самыми распространенными являются нарушения сна, тревожные расстройства, логоневроз и проблемы с речью. В частности, Рина Резник отмечает, что эти трудности возникают после травм головы, таких как черепно-мозговые повреждения.

В то же время на Западе существует практика вывода военных из боевых линий, если их психологическое состояние нестабильное, однако в Украине из-за нехватки кадров такая возможность не всегда доступна.

По словам Резник, даже если психологи замечают, что военный психологически нестабилен и может нанести вред себе или другим, часто невозможно быстро вывести его с фронта из-за отсутствия возможности для лечения или приема в клинику.

Мы не имеем возможности выводить людей с фронта из-за проблем с психическим здоровьем. Это нереалистичная история, абсолютно нереалистичная, к сожалению,

– заявила Резник.

По ее словам, даже когда удается помочь бойцам, это обычно не означает полное восстановление, ведь командование часто вынуждено работать с ограниченными ресурсами.

Однако, по ее словам, командование бригады не относится скептически к тому, чтобы временно отправить бойца на восстановление, если его психологическое состояние ухудшается.