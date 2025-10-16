Генсек НАТО Марк Рютте считает, что не стоит преувеличивать способности России. Мол, российская армия является не настолько квалифицированной, как хочет казаться, по сравнению с силами Альянса.

Глава Центра политических студий "Доктрина", политолог-международник Ярослав Божко рассказал в эфире 24 Канала, что подобная позиция является недооценкой сил врага. Однако, он предположил, что такие слова генсека НАТО могли прозвучать только для того, чтобы повлиять на общественное мнение на Западе, то есть, чтобы успокоить там людей.

Что означают слова Рютте о России?

Ярослав Божко отметил, что на Западе появилось определенное напряжение из-за действий россиян. Говорится о беспилотниках, которые пересекают воздушное пространство стран Альянса.

Если сказать западному человеку, что у него завтра война с Россией, то далеко не каждый человек будет готовиться к этому. Многие будут впадать в панику. Я думаю, Рютте имел целью предотвратить эту панику,

– предположил он.

Однако политолог-международник заметил, как бы ни относились к военным возможностям России на Западе, но россияне имеют определенное количество опытных военных, которые могут эффективно выполнять боевые задачи.

Конечно, Кремль имеет немало проблем в армии, но даже устаревшее оружие, которое стреляет и может наносить удары – представляет угрозу.

Кроме всего прочего, Западу нужно больше средств, больше войска и больше перенять у Украины боевого опыта, чтобы догнать россиян по способности. Это не касается флота или авиации, но Россия лидирует над Западом в пехоте, в БпЛА, в опыте танковых и механизированных войск,

– сказал Ярослав Божко.

По его словам, очевидно, что Россия имеет боевой опыт, который является самым передовым в мире, так же как и Украина. Западные же войска такого боевого опыта не имеют, ведь их умения преимущественно теоретические.

Если бы гипотетически началась война между Россией и Западом, то у россиян было бы преимущество в лучшей подготовке пехоты, применении РЭБ, БпЛА и других средств.

Последние заявления Рютте: кратко