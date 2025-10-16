Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Рютте.
Что сказал Рютте о российской армии?
Марк Рютте перед министрами НАТО в Брюсселе призвал не преувеличивать российские военные возможности. В частности, он иронично охарактеризовал квалифицированность российских военнослужащих.
Под критику генсека НАТО попали, в частности, российские пилоты.
Давайте не будем преувеличивать возможности России. Мы знаем, что их пилоты истребителей, как известно, не умеют ими управлять, а их капитаны не знают, как снять якорь,
– сказал Рютте.
Другие заявления Рютте
Марк Рютте предположил возможность открытой войны между Россией и НАТО. По не исключает этого, если Москва решит напасть на страны Альянса.
Ранее он также оценил украинские удары по НПЗ России. Генсек заметил, что эти атаки сильно влияют на российскую экономику, потому что она зависит именно от нефтяных доходов.
Рютте также объяснил, почему НАТО не сбивает российские самолеты над своей территорией. Он заявил, что это нужно делать только в крайнем случае, когда это непосредственно представляет очевидную угрозу.