Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Рютте.

Что сказал Рютте о российской армии?

Марк Рютте перед министрами НАТО в Брюсселе призвал не преувеличивать российские военные возможности. В частности, он иронично охарактеризовал квалифицированность российских военнослужащих.

Под критику генсека НАТО попали, в частности, российские пилоты.

Давайте не будем преувеличивать возможности России. Мы знаем, что их пилоты истребителей, как известно, не умеют ими управлять, а их капитаны не знают, как снять якорь,

– сказал Рютте.

Другие заявления Рютте