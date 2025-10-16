Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію пресконференції Рютте.
Що сказав Рютте про російську армію?
Марк Рютте перед міністрами НАТО у Брюсселі закликав не перебільшувати російські військові можливості. Зокрема, він іронічно схарактеризував кваліфікованість російських військовослужбовців.
Під критику генсека НАТО потрапили, зокрема, російські пілоти.
Давайте не будемо перебільшувати можливості Росії. Ми знаємо, що їхні пілоти винищувачів, як відомо, не вміють ними керувати, а їхні капітани не знають, як зняти якір,
– сказав Рютте.
Інші заяви Рютте
Марк Рютте припустив можливість відкритої війни між Росією та НАТО. За не виключає цього, якщо Москва вирішить напасти на країни Альянсу.
Раніше він також оцінив українські удари по НПЗ Росії. Генсек зауважив, що ці атаки сильно впливають на російську економіку, бо вона залежить саме від нафтових прибутків.
Рютте також пояснив, чому НАТО не збиває російські літаки над своєю територією. Він заявив, що це потрібно робити лише у крайньому разі, коли це безпосередньо становить очевидну загрозу.