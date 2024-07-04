Выезд родственников чиновников Киева за границу с помощью детей-сирот: за дело взялись прокуроры

Дмитрий Лубинец сообщал о возможном незаконном выезде родственников киевских чиновников за границу под предлогом сопровождения детей-сирот. За это дело уже взялись прокуроры.

В Киевской городской прокуратуре рассказали, что уже начали расследование по заявлению Офиса Омбудсмена о незаконном выезде за границу родственников руководства Службы по делам детей.

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Прокуроры взялись за дело о незаконном выезде родственников чиновников

В прокуратуре отметили, что под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киев начато уголовное производство по фактам, изложенным Уполномоченным Верховной Рады по правам человека о незаконном выезде за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию.

В рамках этого расследования, по словам прокуроров, будет тщательно проверено заявление Лубинца, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе их родственников, выдавая себя за работников, ответственных за сопровождение детей во время эвакуации за границу.

А также будет проверена информация, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами нашего государства, не вернулся в Украину,

– говорится в заметке прокуратуры.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что досудебное расследование проводится по признакам статьи Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке через государственную границу лиц призывного возраста по предварительному сговору группой лиц. В рамках следствия всем указанным в заявлении фактам будет дана правовая оценка.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что среди "сопровождающих" детей-сирот были люди, которые не имели отношения к сфере детей и после выезда остались за границей. "Схему" обнаружили работники Офиса Омбудсмена во время мониторинговых визитов в учреждения ответственных за детей-сирот в Киеве.