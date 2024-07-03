Так, Дмитрий Лубинец утверждает, что работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников "сопровождать" детей за границу, после чего те просто сбежали.

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По словам Лубинца, "схему" обнаружили работники Офиса Омбудсмана во время мониторинговых визитов.

Подробности схемы

В марте 2022 года, когда продолжались активные боевые действия возле Киева, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 человек эвакуировали в бывший молодежный лагерь города Вупперталь в Германии.

Эти воспитанники – дети-сироты, дети, лишены родительской опеки, и дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Мои Представители в этом году во время мониторинговых визитов посещали учреждения за рубежом, где находятся украинские дети. Мы наведались и в вышеупомянутый лагерь. Работников Офиса Омбудсмана туда не допустили. Причина – на территории отсутствовали сопровождающие от Украины, а дети находятся исключительно под опекой немецкой стороны,

– рассказал Лубинец.

Немецкие сопровождающие также сообщили, что с начала эвакуации было 55 детей, однако в соответствии с приказом директора Центра в Германию эвакуировали 68. Где эти 13 детей пока неизвестно. Мониторинговая группа так и не смогла проверить эти данные из-за непредоставления информации.

Поэтому представители Офисе омбудсмена осуществили внеплановые визиты в вышеупомянутые учреждения, чтобы выяснить обстоятельства, ознакомиться с документами по эвакуации и пообщаться с руководством.

Руководство учреждений заявило, что не владеет информацией, также у них нет в наличии копий документов или любых документов об условиях пребывания детей под опекой немецкой стороны.

Однако удалось узнать, что среди сопровождающих лиц во время эвакуации в официальных приказах были люди, которые не имеют отношения к этой сфере, и только за день до этого стали работниками учреждений. А некоторые совсем никогда не были трудоустроены.

Самое интересное, что среди этих людей есть близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева.

Среди сопровождающих также обнаружили еще 4 человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения.

Каждый из сопровождающих мужчин уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись в Украину. Этот факт наталкивает на мысль, что это все была "спланированная акция",

– написал Лубинец.

Более того, руководители учреждений продолжили ездить в Вупперталь на встречу к своим близким родственникам под видом рабочих вопросов.

Вероятно, именно поэтому у одного из руководителей отсутствует отчет о таких рабочих командировках, а у другого все слова написаны "под копирку” без всякой информации о проблемах детей, установления немецкой опеки, освобождение украинских сопровождающих и тому подобное.

Только в 2024 году наш Офис выяснил, что воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева остались без украинского сопровождения. Доступ к этим детям теперь нужно просить у немецкой стороны, которая поступала согласно их законодательству,

– сказал омбудсмен.

Он сообщил, что уже направил соответствующие письма в Офис Генпрокурора, Нацпол, Минсоцполитики, Нацсоцсервисной службы и КГГА и ожидает быстрого и беспристрастного расследования.