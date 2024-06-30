Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец объяснил, почему гражданских вернуть труднее всего.

Важно Возвращение гражданских украинцев из России: омбудсмен анонсировал новый механизм

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"Возвращая три категории граждан Украины – это дети, военнопленные, гражданские – именно по гражданским это самая сложная работа", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец объяснил, что в случае гражданских, речь не идет об обмене, как в случае военнопленных, а именно о возвращении.

Менять мы их (гражданских, – 24 Канал) не можем, каких-то дополнительных воздействий на Россию у нас напрямую нет. У нас нет даже юридической базы, на основании которой нам можно проводить этот процесс,

– рассказал Уполномоченный по правам человека.

Также напомнил, что Украина прилагает все усилия для возвращения почти 20 тысяч детей, а еще десятков тысяч людей, которые считаются пропавшими без вести.

Заметил, что это был первый случай, когда в возвращении украинцев домой принял участие Ватикан, который ранее оказывал помощь только в отношении детей.

"К этому времени они (Ватикан) нам помогали с возвращением украинских детей. Мы на прямой коммуникации с ними. Я надеюсь, что как раз это возвращение станет новой точкой... Возможно, наконец открылся новый канал и коммуникации, и возвращения мирных граждан Украины", – отметил Лубинец.