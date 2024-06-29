Подробности в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР. Также Андрей Юсов подчеркнул, что сам факт содержания гражданских украинцев в российском плену свидетельствует о геноцидном характере войны, передает 24 Канал.

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В ГУР рассказали детали 53 обмена пленными

Этой ночью завершился 53 обмен с начала полномасштабной войны. Удалось вернуть 100 украинцев, как военных, так и гражданских (90 военных, 10 гражданских).

Всего с 24 февраля 2022 из российского плена в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными освободили 3310 украинцев и украинок, преимущественно военных.

Сам факт того, что мы сегодня говорим о возвращении гражданских пленников из российской неволи является вопиющим доказательством на весь мир того, что российская война против украинцев является геноцидной, что враг совершает военные преступления и игнорирует международное гуманитарное право,

– подчеркнул Юсов.

Заметил, что эти люди не должны были бы оказаться ни в одном плену. Их права не должны были бы быть ограничены.

"Вина" этих людей – в том, что они не покорились российской оккупации,

– подчеркнул представитель ГУР.

Добавил, что двое священников греко-католической церкви Гелета и Левицкий были арестованы во время молитвы, за молитву и за то, что представляли украинскую церковь. Они находились в чрезвычайно тяжелых условиях под большим давлением.

Господин Нариман – за то, что не отказался от своей крымскотатарской и украинской идентичности... Другие примеры – Елена Пех – учительница, и обо всех можно так говорить", – отметил Юсов.

Также отметил, что в плену агрессора находятся тысячи украинских гражданских, и это – вопиющее масштабное преступление со стороны России.

Относительно условий содержания гражданских украинцев по сравнению с военными пленными, Юсов очертил, что все зависит от ситуации. Но во многих случаях гражданских удерживают в не предназначенных для этого местах, вне даже "правовых условий" страны-агрессора.

Кстати, на этот раз часть заложников вернули с территории Беларуси. Представитель ГУР не уточнил деталей, как это было достигнуто. Впрочем, рассказал, что это результат сложной, кропотливой комплексной работы.

Андрей Юсов добавил, что в целом 53 обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и Святого престола в Ватикане. Подчеркнул, что Украина будет бороться, за каждого гражданина, где бы они ни находились.