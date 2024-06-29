Важно, что среди тех, кто вернулся были и те, кто находился в плену еще с 2017 года.

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Освобождение гражданских из плена

В Украину из российского плена удалось вернуть еще 10 гражданских украинцев. Известно, что среди освобожденных есть Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Кроме этого, наконец в Украине Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017–2018 годов.

Возвращение украинцев домой: смотрите видео

Также дома священники УГКЦ Богдан Гелета и Иван Левицкий, который пленили в Бердянске за сопротивление россиянам.

Последние 5 граждан вернули из Беларуси. В частности, на свободе теперь Николай Швец, которого осудили за диверсию в Мачулищах. Еще 4 украинцев – Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова – обвиняли по статьям "агентурная деятельность", "шпионаж" и "содействие экстремистской деятельности".