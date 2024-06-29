Еще 10 гражданских, которых удерживали российские захватчики, наконец вернулись в Украину. Среди освобожденных есть и те, кто находился в неволе еще с 2017 года.

К теме Из российского плена вернули 10 гражданских: среди них заместитель председателя Меджлиса Джелял

В Украину вернули 10 гражданских

Президент отметил, что несмотря на сложности, удалось освободить еще 10 наших гражданских. В частности, вернулись домой:

Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году;

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017–2018 годов;

Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захвачены в Бердянске за сопротивление оккупантам;

5 гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Из плена освободили 10 гражданских / Фото из телеграма Зеленского

Освобожденные из российской неволи украинцы уже в Киеве.

Улыбки, объятия и слезы на глазах! Наконец-то дома!

– отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с пленными.

Освобожденные из плена гражданские / Фото Координационного штаба