Важливо, що серед тих, хто повернувся були й ті, хто перебував у полоні ще з 2017 року.

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Звільнення цивільних з полону

В Україну з російського полону вдалося повернути ще 10 цивільних українців. Відомо, що серед звільнених є Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Окрім цього, нарешті в Україні Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.

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Також вдома священники УГКЦ Богдан Гелета та Іван Левицький, який полонили у Бердянську за опір росіянам.

Останні 5 громадян повернули з Білорусі. Зокрема, на свободі тепер Микола Швець, якого засудили за диверсію в Мачулищах. Ще 4 українців – Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова – звинувачували за статтями "агентурна діяльність", "шпигунство" та "сприяння екстремістській діяльності".