З ворожого полону вдалося повернути 2 священників. Їх захопили у Бердянську за опір російській армії.

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Що відомо про них

Це греко-католицькі священники. Іван Левицький утримувався в слідчому ізоляторі в Ростовській області Росії. Отець Богдан Гелета перебував в слідчому ізоляторі в Сімферополі в окупованому Росією Криму.

Росіяни стверджують, що знайшли у листопаді 2022 року в Бердянській церкві Різдва Пресвятої Богородиці, де служили священники, зброю та вибухівку. Також російські телеграм-канали писали про те, що знайшли у них "екстремістську літературу".

Серед цих творів була збірка проповідей Митрополита Андрея Шептицького, який очолював Українську Греко-Католицьку Церкву до своєї смерті в 1944 році.